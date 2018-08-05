Telegram интересует только прибыль: эксперт прокомментировал обнаружение сканов сотен паспортов РФ

В известном мессенджере Telegram обнаружили каналы, которые публикуют паспортные данные россиян. Об этом на своей официальной странице в Facebook рассказала основатель портала Rusbase Мария Подлеснова. При этом за день до того в сети активно обсуждали уязвимость нового сервиса Telegram Passport. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Подлесновой, если вбить в строчку поиска в мессенджере Telegram слово «паспорт», то выскакивают каналы со сканами паспортов тысяч российских граждан. В свою очередь, злоумышленники размещают полные развороты лицевой стороны документа с полным именем, датой и местом рождения, а также страницу с пропиской человека. Более того, в Telegram-каналах можно обнаружить фото СНИЛС и водительских удостоверений.

Стоит отметить, что многие документы являются действующими. Об этом свидетельствует сайт министерства внутренних дел РФ.

«Плевать на безопасность»

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что, когда Павел Дуров активно конфликтовал с Роскомнадзором, либеральная общественность заявляла, что речь идет ни много ни мало как о «свободе слова» и «борьбе с наступающим тоталитаризмом».

«Господа либералы вкупе с бизнесменом Дуровым предлагали общественности игнорировать вполне обоснованные, как мы видим, опасения о том, что коммерческие дела Павла Дурова могут привести к нежелательным последствиям для пользователей его сервиса. Между тем так и произошло. Появление сканов сотен паспортов граждан РФ в Telegram — не просто подтверждение наших опасений. Это наглядная демонстрация того, что бизнесмена Павла Дурова интересует только прибыль, прибыль и еще раз прибыль, что ему плевать на безопасность и гражданские права тех, кто пользуется его мессенджером, что они для него ничто, не интересуют гражданина Дурова в принципе», — пояснил Владимир Соловейчик.

Очевидно, уверен эксперт, что связи с разного рода теневыми интернет-бизнесами типа онлайн-казино являются для Дурова, вероятно, надежным источником дохода. Быть может, не меньшим, чем заметная «легальная» часть бизнеса.