Telegram интересует только прибыль: эксперт прокомментировал обнаружение сканов сотен паспортов РФ
В известном мессенджере Telegram обнаружили каналы, которые публикуют паспортные данные россиян. Об этом на своей официальной странице в Facebook рассказала основатель портала Rusbase Мария Подлеснова. При этом за день до того в сети активно обсуждали уязвимость нового сервиса Telegram Passport. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По словам Подлесновой, если вбить в строчку поиска в мессенджере Telegram слово «паспорт», то выскакивают каналы со сканами паспортов тысяч российских граждан. В свою очередь, злоумышленники размещают полные развороты лицевой стороны документа с полным именем, датой и местом рождения, а также страницу с пропиской человека. Более того, в Telegram-каналах можно обнаружить фото СНИЛС и водительских удостоверений.
Стоит отметить, что многие документы являются действующими. Об этом свидетельствует сайт министерства внутренних дел РФ.
«Плевать на безопасность»
Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что, когда Павел Дуров активно конфликтовал с Роскомнадзором, либеральная общественность заявляла, что речь идет ни много ни мало как о «свободе слова» и «борьбе с наступающим тоталитаризмом».
«Господа либералы вкупе с бизнесменом Дуровым предлагали общественности игнорировать вполне обоснованные, как мы видим, опасения о том, что коммерческие дела Павла Дурова могут привести к нежелательным последствиям для пользователей его сервиса. Между тем так и произошло. Появление сканов сотен паспортов граждан РФ в Telegram — не просто подтверждение наших опасений. Это наглядная демонстрация того, что бизнесмена Павла Дурова интересует только прибыль, прибыль и еще раз прибыль, что ему плевать на безопасность и гражданские права тех, кто пользуется его мессенджером, что они для него ничто, не интересуют гражданина Дурова в принципе», — пояснил Владимир Соловейчик.
Очевидно, уверен эксперт, что связи с разного рода теневыми интернет-бизнесами типа онлайн-казино являются для Дурова, вероятно, надежным источником дохода. Быть может, не меньшим, чем заметная «легальная» часть бизнеса.
«В этой ситуации на все остальное ему по большому счету наплевать. Что же до обычных пользователей интернет-сервисов, принадлежащих Павлу Дурову, то я бы на их месте крепко задумался, стоит ли иметь дело с человеком, в проекте которого появляются персональные данные множества людей, которыми может воспользоваться кто угодно — от спецслужб и налоговых органов до террористов и криминалитета», — резюмировал Владимир Соловейчик.