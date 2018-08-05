Много примитивных эмоций: в РФ ответили Макфолу на назначение Сигала на пост в МИД РФ

Бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Майкл Макфол счел «жестом отчаяния» назначение актера Стивена Сигала на должность в российском МИД. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Свою реакцию на это он разместил на странице в Twitter, ограничившись лишь коротким постом со ссылкой на решение российского внешнеполитического ведомства. Напомним, американский актер, у которого есть российский паспорт, накануне занял пост специального представителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Заметим, что это общественно-политическая должность, которая не предлагает денежного вознаграждения. Ее функции схожи с теми, что есть у послов доброй воли ООН.

Бедственное положение американской экспертизы

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН заметил, что по твитам экс-посла США в Москве Майкла Макфола можно отслеживать бедственное положение американской экспертизы по отношению к России. Здесь «много примитивных эмоций», примитивных же идеологических штампов, а также конспирологии уровня «все, что мне не нравится, подстроено Кремлем», отмечает эксперт.

«Вспомним, что Макфол писал (потом, правда, благоразумно удаляя собственные твиты) о том, что референдум по выходу Великобритании из ЕС является личным достижением [президента РФ] Владимира Путина, затем к этим достижениям он отнес и победу [президента США] Дональда Трампа на выборах 2016 года в США. Макфол постоянно говорит о вмешательстве России в эти выборы, настаивая на необходимости «сдерживать» Москву по всем направлениям, включая продление и ужесточение существующих санкций. По мнению экс-посла США, вина за неудачу «перезагрузки» в отношениях двух великих держав целиком и полностью лежит на современной России, которая не хочет «играть по правилам», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, Макфол убежден, что президент Владимир Путин якобы считает его своим личным врагом, всячески мешал ему работать послом в Москве в 2012–2014 годах, разрушил его академическую карьеру, а сегодня хочет посадить его в тюрьму и просит Трампа его выдать.

«Не стоит, наверное, говорить и о том, что события зимы 2012–2013 годов на Украине Макфол считает демократической революцией и не признает референдума в Крыму и легитимность его возвращения в состав России. При этом пикантности всей истории добавляет то, что Макфол обижается, когда его называют русофобом, утверждая, что, напротив, он очень любит Россию и русскую культуру.

В этом контексте его твит про «жест отчаяния», которым, по мнению Майкла Макфола, является назначение актера Стивена Сигала на должность в МИД РФ, не кажется слишком резким или недипломатичным. Собственно, уровень международной дипломатии сейчас настолько снизился, что герой нашего видеомагнитофонного детства Сигал, не являющийся профессиональным дипломатом, вполне может оказаться в этой сфере на голову выше, чем тот же Макфол или карьерные и династические кадры, выпущенные МГИМО», — добавил Станислав Бышок.

Более того, уверен эксперт, сейчас набирает обороты такое направление международных отношений, как «народная дипломатия», которое как раз предполагает участие в налаживании контактов между странами на уровне, не связанным с профессиональными сотрудниками внешнеполитических ведомств соответствующих стран.

Народной дипломатией занимаются представители независимых аналитических центров, академических кругов, а также люди творческих профессий, включая артистов. Россия с Сигалом здесь вполне в тренде, а Макфол — вполне на своей волне.