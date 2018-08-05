В консульстве РФ отреагировали на дело капитана, посадившего на мель судно у берегов Швеции

Стокгольм, 5 августа. Консульство Российской Федерации в Гетеборге связалось с сотрудниками правоохранительных органов Швеции по делу о российском капитане, посадившем на мель сухогруз «Би-би-си Лагос» возле берегов Швеции. Об этом сообщил в воскресенье источник в дипломатической миссии.

«Мы держим ситуацию на контроле, находимся в контакте со шведскими правоохранительными органами», — передает слова собеседника ТАСС.

Представитель консульства добавил, что ведомство готово оказать содействие в этом деле.

Напомним, грузовое судно «Би-би-си Лагос» с пятью тысячами тонн пшеницы на борту село на мель в прошедшую пятницу, 3 августа, возле порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Капитан был задержан полицией «по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии».