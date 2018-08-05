«Киев тогда был мелкой провинцией»: россияне поддержали Сукачева в споре с Макаревичем о Крыме

Москва, 5 августа. Рок-музыкант Гарик Сукачев раскритиковал позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму. По словам лидера «Бригадаы С», «мы за него триста лет воевали».

Как отметил Сукачев, республика является российской территорией на законных основаниях.

«Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — напомнил музыкант.

Многие россияне в социальных сетях также разделили мнение Сукачева.

«Да тут и спорить не о чем! Князь Потемкин воевал Крым для матушки Екатерины! Для России! (Киев тогда был мелкой провинцией в подчинении у Санкт-Петербурга). А отдал бы Хрущев Крым Украине, если бы она была другим государством? Смешно», — написал пользователь под ником osip spasov spasov.

«И добавить то нечего, все по полочкам разложил!» — согласился с музыкантом Вячеслав Кадяйкин. «Все правильно. Сказал как отрезал: Крым наш. Он был, есть и будет всегда наш», — отметил Владимир Квашин.

«Молодец Гарик. Объяснил популярно этому, почему Крым российский. Откуда такие макаревичи берутся. Купался бы себе с аквалангом и не лез туда, где он ничего не понимает», — выразил мнение Влад Темин.

Напомним, ранее Ранее Макаревич в эфире «Эха Москвы» заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.

В марте 2014 года жители полуострова провели референдум, на котором абсолютное большинство крымчан высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел госпереворот. Новая власть в Киеве не признала потерю Крыма, объявив его «временно оккупированной территорией Украины». Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение крымчан войти в состав России окончательное.