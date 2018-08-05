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«Спрашивайте себя»: Азаров переадресовал киевлянам вопрос о росте тарифов
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    «Спрашивайте себя»: Азаров переадресовал киевлянам вопрос о росте тарифов

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    «Спрашивайте себя»: Азаров переадресовал киевлянам вопрос о росте тарифов

    Киев, 5 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках проекта «Закрытая тема» ответил на вопрос о том, почему в Киеве нет денег на плановый ремонт и подготовку городского хозяйства к зиме. Эта тема особенно интересует киевлян в контексте роста тарифов в 10 раз, отметил задавший вопрос житель украинской столицы. 

    «Спрашивайте себя... Во главе городского хозяйства должен стоять человек, который хоть немного разбирается в проблемах города…» — начал Азаров. 

    Экс-премьер напомнил, что киевляне сами голосовали за мэра Виталия Кличко.  

    «Если люди, занимающие руководящие должности, думают о своем кармане, задавать им вопросы о проблемах, волнующих горожан, бесполезно. Это их не интересует. Рост тарифов привел только к большему обогащению определенного клана», — подчеркнул Азаров. 

    Проблемы Киева всем известны — это и устаревшая канализационная система, и отсутствие кольцевой автодороги, однако власти не собираются с этим ничего делать, убежден Азаров.

    Бывший премьер-министр призвал граждан выбирать на руководящие должности людей, которым можно доверять и которые не будут так островенно грабить людей.

    О том, как повышение тарифов на услуги ЖКХ в Киеве привело только к увеличению расходов для простых граждан, ранее рассказал бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.   

    Автор: Федор Веснин
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