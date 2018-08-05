Хотели на крови забежать во власть: экс-спикер Рады рассказал, кто стоит за провокациями на Майдане

Киев, 5 августа. Экс-спикер Верховной рады и бывший украинский депутат Владимир Литвин ответил на вопрос киевской ведущей о том, кто стоит за «провокациями с кровью» на Майдане. Видео на своей странице в Facebook опубликовал четвертый премьер Украины Николай Азаров.

По словам украинского политика, правду общественность сможет узнать только через какое-то время.

«Я могу только догадываться, но считаю, что правду мы узнаем только спустя какое-то время. Сегодня стараются установить «правду», я говорю именно про правду в кавычках, чтобы как можно быстрее закрыть в одностороннем порядке эту тему», — сказал в эфире телеканала «112 Украина» Литвин.

Политик указал на то, что в той истории «не все так просто», а также не исключил вариант «циничного стимулирования» украинцев.

«Не исключаю, что был циничный процесс стимулирования тех людей, которые были на Майдане. Проще говоря, политики хотели на крови забежать во власть», — считает Литвин.

Он также привел в пример ситуацию в Армении, где все (смена власти — Прим.ФАН) проходило мирно и спокойно в отличие от Украины.

Напомним, в конце 2013 года на Украине произошел государственный переворот, поводом для которого стало решение четвертого президента страны Виктора Януковича на время отложить подписание соглашения о евроинтеграции.

В результате революции украинцы разделились на два лагеря: одни поддерживали пришедшую власть, другие — нет. В апреле 2014 года власти Украины начали боевые действия против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране.