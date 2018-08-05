Сирия, 5 августа. США направили новую партию военной техники и оружия курдам в Хасаку. Боевики стягивают силы на запад провинции Идлиб. Нападение «Джейш Аль-Иззы» на позиции САА в Хаме было отбито, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад с оружием ИГ1 западнее города Меядин в Дейр-эз-Зоре; перебросили подкрепление на северо-запад Хамы; направили подкрепление в Эс-Сувейду; обстреляли позиции боевиков на севере провинции Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: стягивает дополнительные силы в западную часть Идлиба.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла попытку атаковать КПП САА у города Аз-Залакият в северной части Хамы.

Курды: заявили о захвате трех террористов ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: направила новую партию военной техники и оружия курдам в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) передает, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить новый склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший боевикам «Исламского государства»1, к западу от населенного пункта Меядин, освобожденного в октябре прошлого года.

Тем временем курдский военный источник в социальной сети Twitter (ParaKeta) заявляет о том, что радикалам Демократических сил Сирии**** (SDF) удалось захватить трех террористов «Исламского государства», скрывавшихся среди мирных жителей на юго-востоке провинции. Сообщается, что боевики готовили атаку на одно из мирных поселений. По предварительным данным, исламисты пробрались в подконтрольные курдам районы из города Хаджин, все еще оккупированного ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на западе Идлиба в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур, начали стягивать дополнительные силы и укреплять свои позиции. По информации военных источников AMN, исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» готовятся атаковать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА). Данные сведения были получены благодаря разведывательным полетам беспилотников правительственных подразделений. Напомним, Джиср Аш-Шугур находится под контролем джихадистов с весны 2015 года. Исламисты нередко используют данные территории в качестве плацдарма для обстрелов укрепрайонов сил САР в северной части соседней Латакии, что зачастую оборачивается гибелью мирных жителей.

В свою очередь САА также перебросила подкрепление в район долины Аль-Габ на северо-западе Хамы. Сюда прибудут подразделения, принимавшие участие в зачистке территорий в юго-западной части Даръа. Несмотря на то, что Идлиб, а также окраины соседних регионов входят в северную зону деэскалации, радикалы антиправительственных формирований регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая не только позиции САА, но и мирные населенные пункты.

Провинция Хама

В северной части провинции не утихают вооруженные стычки между правительственной армией и радикалами незаконных вооруженных формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики группировки «Джейш Аль-Изза» предприняли попытку атаковать контрольно-пропускной пункт на окраине города Аз-Залакият. Тем не менее нападение было успешно отражено силами САР и отрядами проасадовских Национальных сил обороны****** (NDF). Кроме того, в результате столкновений были уничтожены два исламиста «Джейш Аль-Иззы», один из которых являлся высокопоставленным лидером формирования. В ответ на вылазку джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укреплениям радикалов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

Стало известно об убийстве известного сирийского ученого в западной части региона. Азиз Исбир, являвшийся директором научно-исследовательского центра в городе Масияф, погиб при взрыве самодельного взрывного устройства. Напомним, учреждение, главой которого был Азиз Исбир, ранее не раз подвергалось ударам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Некоторые военные источники полагают, что и в данном случае к произошедшему причастны израильские вооруженные силы. Однако ответственность за организацию взрыва уже взяла на себя «Бригада Абу Амара».

Провинция Эс-Сувейда

В связи с участившимися вылазками террористов подпольных групп «Исламского государства» в провинцию Эс-Сувейда были передислоцированы дополнительные части Сирийской арабской армии (САА), в том числе в регион были направлены 42-я бригада 4-й бронетанковой дивизии, ранее принимавшая участие в операции «Базальт» в Даръа и Эль-Кунейтре. Военнослужащие правительственных сил готовятся приступить к обыскам пустынных районов Эс-Сувейды в ближайшее время. Напомним, 25 июля так называемые спящие ячейки террористической группировки организовали крупный теракт в административном центре провинции, в результате чего погибли более 200 человек.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost), подконтрольный курдам, сообщает о том, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, направила новую партию военной техники в район населенного пункта Аль-Камышлы в северной части провинции. Порядка 150 военных пикапов с оружием и боеприпасами прибыли на оккупированные Демократическими силами Сирии (SDF) территории. Напомним, силы западного альянса оказывают поддержку курдским вооруженным формированиям, надеясь закрепиться в Сирии. Более всего США заинтересованы в контроле над крупными нефтяными месторождениями, отмечает ряд военных экспертов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)