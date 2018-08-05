Сирия: автомобиль директора НИИ взорвали в районе города Хама
Дамаск, 5 августа. Директор научно-исследовательского центра сирийского города Масьяф Азиз Исбер стал жертвой покушения. Машину, в которой находился Исбер, подорвали в окрестностях города Хама, информирует газета Al-Watan.
Отмечается, что погиб и водитель автомобиля.
Head of Syria research center killed in car bombing, newspaper reports https://t.co/K3ltFsl4Wb pic.twitter.com/8e7Uhv6HC3— Wetinhappen Magazine (@Wetinhappen) August 5, 2018
Напомним, в мае боевики взорвали автомобили в одном из поселений провинции Идлиб, одна машина со взрывчаткой была припаркована у больницы. Жертвами атаки стали девять человек.