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Сирия: автомобиль директора НИИ взорвали в районе города Хама
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    Сирия: автомобиль директора НИИ взорвали в районе города Хама

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    Сирия: автомобиль директора НИИ взорвали в районе города Хама

    Дамаск, 5 августа. Директор научно-исследовательского центра сирийского города Масьяф Азиз Исбер стал жертвой покушения. Машину, в которой находился Исбер, подорвали в окрестностях города Хама, информирует газета Al-Watan.

    Отмечается, что погиб и водитель автомобиля. 

    Напомним, в мае боевики взорвали автомобили в одном из поселений провинции Идлиб, одна машина со взрывчаткой была припаркована у больницы. Жертвами атаки стали девять человек.

    Автор: Федор Веснин
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