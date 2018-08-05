Росгвардия собирается проверить россиян на умение обращаться с оружием

Москва, 5 июля. В Росгвардии выступили с предложением организовать проверку на знание гражданами РФ правил безопасного обращения с оружием и наличие таких умений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время идея находится на стадии проработки и обсуждения. В ведомстве не уточняется, о каком оружии идет речь, а также о том, как собираются проводить такую проверку.

Впрочем, как следует из названия документа, проверка обязана будет проходить в «организациях, определяемых правительством Российской Федерации».

Напомним, ранее сообщалось, что отечественный концерн «Калашников» подготовил поправки в закон, которые сделают оружие более доступным для граждан России.