Меню
Общество
Росгвардия собирается проверить россиян на умение обращаться с оружием
Политика
В консульстве РФ отреагировали на дело капитана, посадившего на мель судно у берегов Швеции
Следующая новость
Загрузка...

    Росгвардия собирается проверить россиян на умение обращаться с оружием

    142

    Росгвардия собирается проверить россиян на умение обращаться с оружием

    Москва, 5 июля. В Росгвардии выступили с предложением организовать проверку на знание гражданами РФ правил безопасного обращения с оружием и наличие таких умений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

    В настоящее время идея находится на стадии проработки и обсуждения. В ведомстве не уточняется, о каком оружии идет речь, а также о том, как собираются проводить такую проверку.

    Впрочем, как следует из названия документа, проверка обязана будет проходить в «организациях, определяемых правительством Российской Федерации».

    Напомним, ранее сообщалось, что отечественный концерн «Калашников» подготовил поправки в закон, которые сделают оружие более доступным для граждан России.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.