Совет Федерации планирует провести осенью целую серию обсуждений с предварительным рассмотрением законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве и совершенствовании пенсионной системы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

К моменту обсуждения сенаторы соберут предложения по этой тематике в регионах. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«На осень у нас запланирована целая серия предварительных рассмотрений по этой тематике», — сказал сенатор РИА Новости.

По словам политика, сенаторы, которые в настоящий момент находятся в регионах, соберут предложения по законопроекту в субъектах Российской Федерации.

«В свете этого мы уже и будем смотреть, какие формы обсуждения нам потребуются, как будет проходить предварительное обсуждение», — уточнил Рязанский.

Поиск компромисса

Независимый политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН оценил данную инициативу, отметив, что сбор сенаторами предложений по пенсионному законопроекту — это поиск компромисса.

«Очевидно, что тема с повышением пенсионного возраста сегодня является одной из главных повесток дня. Это крайне важный вопрос для российского общества. Поэтому здесь очень важно избегать спекуляций и не допускать информационных «вбросов», которые могут давить на болевые точки общественного сознания. Поэтому сейчас максимально важно обозначить то, что сам закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, впереди — серьезные корректировки», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, большим вопросом остается то, какой точный вид будет иметь законопроект после всех поправок. Ведь сбор предложений — это учет мнения регионов страны.

«Сейчас все, начиная от активного обсуждения пенсионной реформы и заканчивая анализом общественного мнения, будет учитываться до осенней сессии, на которую и отложено рассмотрение повышения пенсионного возраста. В процессе активного обсуждения пенсионной реформы сегодня могут участвовать все заинтересованные лица. Сейчас идет проработка законопроекта, поиск важных решений. Крайне важно сегодня выработать конструктивный подход и не делать поспешных выводов», — резюмировал Иван Аркатов.

Комментируя саму пенсионную реформу, эксперт отметил, как сейчас развивается наша страна. Средняя продолжительность жизни будет только расти. При обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста стоит также учитывать демографическую яму 1990-х, которая сложилась не из-за хорошей жизни нашего населения. К 2019 году на одного пенсионера будет приходиться всего два работника — это самый низкий уровень за 100 лет.

Напомним, 19 июля Госдума РФ рассмотрела пенсионный маневр в первом чтении. Реформе предстоит еще широкое обсуждение на всех уровнях. Второе и третье чтение намечено на осеннюю сессию.