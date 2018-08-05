Путин привел подвиг защитников Орла и Белгорода как пример мужества и силы духа

Москва, 5 августа. В воскресенье жители Белгородской и Орловской областей отмечают значительную дату — 75-летие освобождения административных центров от фашистских захватчиков. К поздравлениям присоединился и президент Российской Федерации Владимир Путин. В телеграммах, размещенных на сайте Кремля, российский лидер отметил силу духа и мужество военнослужащих Красной армии.

Глава российского государства напомнил, что тогда в Москве прогремел первый, незабываемый салют в честь беспримерного подвига освободителей Орла и Белгорода.

«Этот триумф Красной Армии стал воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев», — отметил Путин.

По его словам, жители Белгорода с с огромным уважением относятся к бессмертному подвигу ветеранов войны. Российский лидер добавил, что Орел и Белгород почетно носят звания городов воинской славы.

Напомним, ранее Владимир Путин дал высокую оценку проекту создания в Севастополе музейного комплекса.