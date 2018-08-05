Сирия накануне следующей битвы: Даръа освобождена — когда наступит очередь Идлиба

На этой неделе завершилась масштабная освободительная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ «Базальт» в юго-западной части САР. Союзники ликвидировали анклавы «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламского государства»1 (деятельность организаций запрещена в РФ) в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Что же ожидает Сирию дальше? Многие эксперты полагают, что вскоре активные военные действия развернутся в Идлибе, больше половины которого находится в оккупации «зеленых» исламистских группировок. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Террористическая коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» и ряд других вооруженных формирований контролируют данные северо-западные территории большую часть сирийского конфликта. Сейчас «Большой Идлиб» является последним крупным оплотом джихадистов. Недавно президент САР Башар Асад заявил о намерении вернуть данный регион, однако само наступление пока анонсировано не было. При этом боевики как будто сами призывают скорее разделаться с ними.

С территории данного анклава регулярно ведутся обстрелы позиций САА и прилегающих мирных кварталов. Кроме того, базирующиеся здесь бандгруппы все чаще осуществляют попытки атак с использованием беспилотников на российскую базу «Хмеймим» в Латакии. Благодаря эффективной работе систем ПВО ВС РФ их удается успешно отражать, но как долго эти нападения еще будут продолжаться?

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что существенную сложность в ходе проведения грядущей операции будет представлять не только обилие разнородных исламистских группировок в Идлибе, но и позиция Турции, которая уже успела плотно закрепиться на этом направлении. Об этом он заявил в интервью ФАН.

«Возможное наступление в этом регионе, безусловно, будет непростым. Кроме того, нужно учитывать, что западная сирийская сторона тем и сложна, что там располагается граница с Турцией. Несомненно, в настоящее время идет подпитка боевиков с этого направления. Соответственно, тут вступают в игру интересы других государств, а Анкара, безусловно, хотела бы проводить собственную политику в районе Идлиба. Поэтому международная политическая обстановка будет в значительной степени определять обстановку в регионе и ход возможной будущей операции», — уверен наш собеседник.

По его мнению, торопиться на этом направлении нельзя, даже несмотря на регулярные провокации террористов. Постоянные обстрелы на линии соприкосновения в данном регионе, возможно, говорят о намерении ряда исламистских группировок и контролирующих их внешних сил вызвать мгновенную и не слишком продуманную реакцию официального Дамаска.

«Наверное, сейчас начинать с ходу после Даръа военную операцию в Идлибе было бы преждевременно, потому что ситуацию на поле боя в этом регионе будет во многом определять международная политика. Но есть бандформирования, которые хотели бы скорее втянуть в бои сирийскую армию, чтобы командование САА действовало не достаточно обдуманно. А это затем, в свою очередь, могло бы существенно обострить политическую обстановку. Кроме того, джихадисты понимают, что это их последний крупный анклав, и другого шанса сохранить какое-то влияние в САР у них уже не будет», — заметил эксперт.

Он также подчеркнул, что решение проблемы Идлиба будет требовать не только и, возможно, даже не столько решительных военных действий, сколько дипломатических усилий. При этом переговоры по ситуации на этом направлении, очевидно, будут многосторонними.

«Я думаю, что здесь России и Сирии будет необходимо много работать и дипломатическим путем. Вероятно, договариваться придется не только с Турцией, но и с частью более умеренных боевиков, ведь бандгруппы, выступающие против войск САР в этом районе, не едины и не однородны. Как и на юге, отрезать исламистов от границы в Идлибе будет нелегко, поскольку нужны будут переговоры с соседней Анкарой. Если же Турция решит играть отрицательную роль в этой ситуации, то вопрос с данным террористическим анклавом может затянуться на более продолжительное время», — также добавил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.