В Красноярском крае создан оперативный штаб после крушения Ми-8

Москва, 5 августа. В правительстве Красноярского края был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии вертолета Ми-8. Соответствующее распоряжение ранее дал губернатор Красноярского края.

По словам руководителя пресс-службы главы региона Елены Уляшевой, в Туруханском районе при региональном правительстве был создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса. Она отметила, что штаб ведет работу по подготовке решения об оказании материальной помощи семьям погибших совместно с представителями авиакомпании «Ютэйр» и компанией «РН-Ванкор». Кроме того, штаб взаимодействует со спецслужбами, передает РИА Новости.

В субботу, 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8АМТ компании «Ютэйр». Воздушное судно столкнулось с грузом другого вертолета при взлете. Жертвами катастрофы стали 15 вахтовых рабочих и три члена экипажа.