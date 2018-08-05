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Украина
«На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко
Политика
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    «На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко

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    «На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко

    Киев, 5 августа. Украинский глава Петр Порошенко, скорее всего, «не удержался от соблазна отдохнуть за границей» и отправился в отпуск. Об этом пишут украинские СМИ.

    Портал Strana.ua обратил внимание на то, что украинский президент не появляется на работе с начала недели, а точнее после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в честь 1030-летия Крещения Руси.

    Украинские СМИ «потеряли» Порошенко и думают, где может находиться глава страны. Согласно информации источников, Порошенко может отдыхать в своем поместье в Испании, на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии или же на Украине, но в условиях тайны.

    Украинцы с юмором отреагировали на новость и также предлагают свои варианты.

    Некоторые участники обсуждения полагают, что Порошенко набирается сил для новых заявлений: «Ждем интересных заявлений после «отпуска».

    «На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко

    «В Ростове пока не обнаружен», — пишет пользователь под ником podarkirawvegan.

    «На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко

    Участница обсуждения Iva предлагает все-таки поискать Порошенко вне Украины: «На Мальдивах искали?».

    Автор: Дана Балан
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