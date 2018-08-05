«На Мальдивах искали?»: украинцы помогают журналистам найти «пропавшего» Порошенко

Киев, 5 августа. Украинский глава Петр Порошенко, скорее всего, «не удержался от соблазна отдохнуть за границей» и отправился в отпуск. Об этом пишут украинские СМИ.

Портал Strana.ua обратил внимание на то, что украинский президент не появляется на работе с начала недели, а точнее после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в честь 1030-летия Крещения Руси.

Украинские СМИ «потеряли» Порошенко и думают, где может находиться глава страны. Согласно информации источников, Порошенко может отдыхать в своем поместье в Испании, на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии или же на Украине, но в условиях тайны.

Украинцы с юмором отреагировали на новость и также предлагают свои варианты.

Некоторые участники обсуждения полагают, что Порошенко набирается сил для новых заявлений: «Ждем интересных заявлений после «отпуска».

«В Ростове пока не обнаружен», — пишет пользователь под ником podarkirawvegan.

Участница обсуждения Iva предлагает все-таки поискать Порошенко вне Украины: «На Мальдивах искали?».