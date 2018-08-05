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Политика
Прилепин рассказал, как звонок Путину предотвратил наступление ВСУ на Донбасс
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    Прилепин рассказал, как звонок Путину предотвратил наступление ВСУ на Донбасс

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    Прилепин рассказал, как звонок Путину предотвратил наступление ВСУ на Донбасс

    Москва, 5 июля. Известный российский писатель Захар Прилепин рассказал, как однажды сорвал наступление ВСУ на Донбасс. По его словам, он обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время горячей линии после того, как получил информацию о том, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на Донецкую народную республику.

    Как отметил Прилепин, последние два года жители Донбасса жили предчувствием эскалации вооруженного конфликта с Украиной. В какой-то момент писатель решил во что бы то ни стало дозвониться российскому лидеру, поскольку у него была информация о готовящемся наступлении в День России 12 июня. 

    В итоге Прилепину удалось дозвониться Путину во время прямой линии.  Он спросил у главы российского государства, какие меры предпримет Россия, если ВСУ начнут наступление в момент открытия ЧМ-2018 (чемпионат мира по футболу).

    «В ответ было сказано много фраз, а уже через неделю-другую наша разведка докладывает, что они оставляют свои позиции и всячески сигнализируют, что не будут наступать», — добавил Прилепин в эфире канала «Поток».

    Прилепин рассказал, как звонок Путину предотвратил наступление ВСУ на Донбасс

    Напомним, в начале июня Прилепин объявил о решении уйти с должности заместителя командира батальона в полку спецназа.

    В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После проведенного референдума ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины, в которой произошел государственный переворот. Украинская сторона в ответ начала вооруженную операцию против республик Донбасса.

    Автор: Тимур Румянцев
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