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СК России направил тела погибших в ЦАР журналистов на экспертизу
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    СК России направил тела погибших в ЦАР журналистов на экспертизу

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    СК России направил тела погибших в ЦАР журналистов на экспертизу

    Москва, 5 августа. Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, в воскресенье на территорию России доставлены тела троих погибших. На данном этапе они направлены на экспертизу с целью выяснения точных причин гибели россиян.

    Также отмечается, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.

    Сотрудники СК России выясняют причины и обстоятельства трагедии, в том числе допрашиваются коллеги и приятели погибших россиян, передает News.ru.

    Напомним, представители СМИ Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля. Российские журналисты прилетели в Банги 28 июля, по данным дипломатического ведомства РФ, они находились на территории государства в качестве путешественников. Отмечалось, что у них не было паспортов, при себе журналисты имели просроченные аккредитации СМИ.

    Автор: Дана Балан
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