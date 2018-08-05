СК России направил тела погибших в ЦАР журналистов на экспертизу

Москва, 5 августа. Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в воскресенье на территорию России доставлены тела троих погибших. На данном этапе они направлены на экспертизу с целью выяснения точных причин гибели россиян.

Также отмечается, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.

Сотрудники СК России выясняют причины и обстоятельства трагедии, в том числе допрашиваются коллеги и приятели погибших россиян, передает News.ru.

Напомним, представители СМИ Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля. Российские журналисты прилетели в Банги 28 июля, по данным дипломатического ведомства РФ, они находились на территории государства в качестве путешественников. Отмечалось, что у них не было паспортов, при себе журналисты имели просроченные аккредитации СМИ.