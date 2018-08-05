Артикль the как доказательство вины вездесущих «русских хакеров». Колонка Владимира Корнилова

Итак, против России опять готовят санкции. Причем не просто санкции, а санкции «из ада», если верить автору соответствующего законопроекта, американскому сенатору Линдси Грэму. Уж не знаю, почему Грэм решил, что находится в аду, но хочу обратить особое внимание на причину новых санкций: оказывается, согласно тому же сенатору, Россия якобы уже успела вмешаться и в американские выборы 2018 года, которые предстоят в ноябре.

Что же мы такое опять натворили? Из «фактов» очередного «грубого вмешательства» в американский избирательный процесс сего года американская пресса приводит уже три случая. В первую очередь, конечно, имеется в виду громкое сообщение Facebook об удалении 32 аккаунтов этой социальной сети и принадлежащего ей же Instagram. Подумаешь, невидаль какая! Да если прикинуть, какое количество русскоязычных аккаунтов и страниц цензоры Facebook, сидящие в Дублине, банят ежедневно (зачастую безо всяких на то оснований), то новость об удалении пары-другой десятков англоязычных пользователей не может выглядеть сенсационно.

Однако из этого раздули громкий скандал. Facebook заявил, что наказанные им анонимные пользователи являются «негодяями» и «вовлечены в скоординированное неаутентичное поведение». В доказательство FB привел несколько скриншотов аккаунтов, на которых продвигаются в основном левацкие, феминистические и антифашистские лозунги.

Скажем, на одной из удаленных цензорами [программиста, одного из основателей Facebook Марка] Цукерберга страниц (Registers) была опубликована инициатива провести акции с 10 по 12 августа с целью противостояния намеченному на эти дни в Вашингтоне митингу ультраправых. Якобы администраторы этой страницы связались с реальными левацкими организациями и координировали с ними данную акцию. Facebook не просто удалил эту страницу, но еще и намерен связаться с более чем 3000 пользователей, проявившими интерес к акции, с целью объяснить якобы ее фейковый характер.

Нет сомнений в том, что в Вашингтоне, абсолютной вотчине демократов, любая акция правых или республиканцев вызовет гневную реакцию левых. С Registers или без оных, там обязательно соберутся сторонники Демпартии и антифашисты, иначе просто быть не может. Однако обратите внимание, теперь в случае любых столкновений оппонентов все можно будет списать на анонимных «негодяев» — мол, это они из России провоцировали скандал.

Да, кстати, а почему же из России? Наверное, Facebook предъявил российские паспорта этих «плохих парней»? Да нет, совсем даже наоборот, в своем заявлении FB прямо указал, что не знает, «кто может стоять за этим». И подтвердил, что не обнаружил среди отцензурированных им пользователей российских IP-адресов. Но разве этого недостаточно для введения новых санкций против России?

Тот же FB признается, что с целью «противостояния дезинформации» вступил в партнерство с «экспертами» из Цифровой лаборатории при Atlantic Council, мягко говоря, не самого лучшего друга России. Сии «эксперты», скромненько именующие себя «цифровыми Шерлоками», уже неоднократно были пойманы на распространении антироссийской дезинформации, а однажды даже откровенно подставили британское правительство, слепо доверившегося их выводам и объявившего «ботами» реальных граждан.

Пока трудно сказать, что эти «цифровые Шерлоки» нарисуют Facebook'у, но об уровне их «экспертизы» уже можно судить по твитам их вожака Бена Ниммо. К примеру, он прицепился к грамматическим ошибкам на упомянутой выше странице Registers, намекая на российское происхождение пишущих. Ну да, всем ведь известно, что истинные американские политики и активисты пишут без ошибок и помарок на уровне выпускника Гарварда.

В частности, Ниммо заметил, что во фразе «от начала времен» (Since the beginning of the times) на странице Registers поставлен лишний артикль the. И тут же делает вывод: «Неспособность использования the — это общая черта русскоязычных».

That wasn't the only weird wording. How about "Since the beginning of the times," and "finally the society realised that"?



Inability to use "the" is a common feature of Russian-speakers, but also other language groups. Insufficient for solid ID. pic.twitter.com/iysNIN95ai — Ben Nimmo (@benimmo) July 31, 2018

Ну все, что еще доказывать-то? Пойманы с поличным русские боты! Правда, видимо, осознав, что это будет уже совсем перебором, Ниммо добавляет: «Но также и других языковых групп». Во как! А зачем тогда нужно было отдельно указывать на «русскоязычных», если это общая ошибка? Причем порой и самих американцев, судя по анализу использования этой фразы.

Интересно, а загадочное слово [президента США Дональда] Трампа covfefe, уже вошедшее в некоторые словари, тоже, по мнению Ниммо, должно свидетельствовать о том, что нынешний президент США является урожденным русским? Явно же не англоязычный.

Итак, Facebook пока не знает страны происхождения не понравившихся ему аккаунтов (кстати, никак не связанных с предстоящими выборами). А что же еще за два случая «российского вмешательства»? В одном из них некие хакеры пытались атаковать сайт демократического сенатора от Миссури Клэр Маккаскилл, отчаянно борющейся сейчас за сохранение своего поста. Об этой атаке поведали журналисты The Daily Beast. Причем их коллеги уже представили это как «первый задокументированный случай российского хакерства на выборах 2018 года».

Если внимательно почитать само сенсационное «расследование», то выяснится: ни единого следа России либо «русских хакеров» в данном кейсе не найдено. А Россию приплели на том основании, что в банальной технологии, которую применили злоумышленники, усмотрели те же методы, которые якобы использовали загадочные «русские хакеры», взломавшие штаб Демократической партии во время выборов-2016.

Технология эта называется фишингом, и с ней наверняка не раз сталкивался любой из вас, если вы являетесь активным интернет-пользователем. Заключается она в том, что вас просят нажать на какую-нибудь ссылку, пытаясь выдать это действие за «смену пароля», «подтверждение вашей личности», «получение наследства» и т. д. То есть если вы с этим сталкивались, не сомневайтесь — вы тоже потенциальный кандидат в сенаторы США. Иначе зачем бы «русским хакерам» добираться до вас?

И третий «задокументированный» случай вмешательства — это свеженькое заявление вообще особо неизвестной конгрессвумен от штата Алабама Табиты Изнер о том, что ее атаковали русские хакеры. Она обнаружила, что из 1400 автоматически заблокированных попыток входа на ее страницу примерно 1100 якобы были предприняты из России. Кроме того, ее якобы атаковали с Украины и из Молдавии. Зачем русско-украинско-молдавским хакерам потребовалось заглядывать на страницу какой-то Изнер, неизвестно. Но они явно были менее изощренными, чем те «негодяи», которых вычислил Facebook, раз даже поленились шифровать свои истинные IP-адреса.

Конгрессвумен, наверное, не догадывается, что правительственные сайты США уже давно блокируют любые попытки входа на их страницы из России (включая официальные страницы конгрессменов). И уж профессиональные «российские хакеры» об этом знали бы, а не пытались несчетное количество раз безуспешно заходить и заходить к ней на сайт.

Профессор Университета Аризоны Дэниэль Блисс в связи с этим прокомментировал заявление Изнер: «Молдавия, должно быть, действительно заинтересована в вашей кампании… Пожалуйста, используйте двухуровневую идентификацию и обратитесь за помощью к профессионалу».

Moldova must just be really interested in your campaign... Please use 2-factor authentication and get a pro to help. We need a much stronger national response to these attacks. — Prof. Daniel W. Bliss (@d_w_bliss) July 20, 2018

Неужели в Штатах еще есть профессионалы, способные защитить хрупкую кибербезопасность страны от России?

Вот, собственно, и все! Вот это и есть те три смехотворных эпизода, которые даже при огромном желании очень сложно притянуть за уши к России. Но, как видите, их оказалось достаточно, для того чтобы сенаторы грозили Москве новыми «санкциями из ада». И ведь введут — надеяться на здравый смысл в этой ситуации бессмысленно.