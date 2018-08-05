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Назван топ-8 автомобилей, которые дольше всего задерживаются у хозяев
Общество
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    Назван топ-8 автомобилей, которые дольше всего задерживаются у хозяев

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    Назван топ-8 автомобилей, которые дольше всего задерживаются у хозяев

    Москва, 5 августа. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-8 моделей транспортных средств, с которыми владельцы не спешат расставаться, невзирая на увеличение возраста и пробега.

    Отмечается, что при составлении списка специалисты проанализировали свыше шести миллионов машин с пробегом, чтобы определить те, у которых был всего один владелец. В среднем американцы меняют свои автомобили после 7,4 года эксплуатации. В топ-8 были включены модели с большим сроком эксплуатации.

    На первой строчке рейтинга оказался спорткар Chevrolet Corvette, владельцы данной модели в среднем продают такие машины после девяти лет эксплуатации. На второй строчке расположился Ford Expedition с идентичным сроком использования.

    Тройку замкнула Toyota Sequoia — 8,9 лет эксплуатации. Далее по списку идут тоже представители японского концерна — Toyota 4Runner и Toyota Avalon — 8,8 и 8,6 лет использования соответственно.

    Кроме того, в рейтинг попали Ford Taurus, Accord и Honda Odyssey.

    Автор: Дана Балан
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