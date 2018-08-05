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Названы способы бесплатного использования Windows 10
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    Названы способы бесплатного использования Windows 10

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    Названы способы бесплатного использования Windows 10

    Москва, 5 августа. Для того, чтобы бесплатно пользоваться операционной системой Windows 10, можно ввести старые лицензионные ключи от предыдущих версий ОС — Windows 7 или 8. Однако следует учесть тот факт, что это возможно сделать только с того же компьютера, на котором ранее применялись данные ключи.

    Второй метод заключается в том, чтобы скачать «взломанную» Windows 10 со стороннего ресурса. При этом есть угроза «подхватить» вирусы на ПК.

    Третий способ — вообще не активировать «десятку». По словам специалистов, пользователям придется смириться с несколькими ограничениями, а именно – с надписью в нижнем правом углу, которая гласит о том, что данная ОС не была активирована, а также с черным фоном на рабочем столе.

    Напомним, ранее компания Microsoft «научила» Windows 10 не запускать принудительные обновления во время работы пользователя.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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