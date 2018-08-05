В iOS 12 найдено изображение нового iPhone X Plus

Москва, 5 августа. В готовящейся к выходу мобильной операционной системе iOS 12 было обнаружено схематическое изображение возможного iPhone X Plus компании Apple. Изображение появилось в твиттер-аккаунте пользователя Гильермо Рэмбо.

Картинка с расширением *.caar находилась в разделе PassKitUIFoundation.

В сентябре 2018 года состоится презентация новых мобильных устройств от американского бренда. Аналитики считают, что на ней будут представлены три новых смартфона.

Как утверждали инсайдеры, в сентябре компания презентует бюджетную версию iPhone, а также представит новую версию iPhone X с экраном в 6,5 дюйма.

Напомним, как сообщалось ранее, в программном коде iOS 12 был обнаружен намек на планшетный вариант отображения интерфейса, который, судя по всему, появится в смартфоне iPhone X Plus.