Сирия: РФ за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 5 августа. Российские наблюдатели в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения военных действий, турецкие — два. Об этом сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная​​​.

За минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама», — следует из бюллетеня военного ведомства РФ.

Также в российском ведомстве отметили, что за прошедший день соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывались.