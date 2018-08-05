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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Латакия и Алеппо
Общество
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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

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    Сирия: РФ за сутки зафиксировала 9 нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

    Дамаск, 5 августа. Российские наблюдатели в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения военных действий, турецкие — два. Об этом сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная​​​.

    За минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Алеппо.

    «Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама», — следует из бюллетеня военного ведомства РФ.

    Также в российском ведомстве отметили, что за прошедший день соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывались.

    Автор: Дана Балан
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