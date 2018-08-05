Две легковушки столкнулись в Ленинском районе Кемерово, есть пострадавшие

Кемерово, 5 августа. В Кемерово на пересечении проспекта Химиков и улицы Волгоградской столкнулись два автомобиля. Авария произошла утром 5 августа. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем.

Как рассказали очевидцы, на перекрестке столкнулись Ford и ВАЗ. Рядом с автомобилем на земле лежал человек, предположительно водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

От удара ВАЗ сильно смяло, отлетело заднее колесо. Скорее всего машина не подлежит восстановлению. Время аварии не уточняется, около 10.00 на место ДТП уже были сотрудники ГИБДД, скорая прибыла чуть позднее. Информация от ГИБДД пока не поступала.