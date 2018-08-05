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Политика
Россия стала свободной: во Франции заявили о «рабстве» Запада
Общество
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    Россия стала свободной: во Франции заявили о «рабстве» Запада

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    Россия стала свободной: во Франции заявили о «рабстве» Запада

    Париж, 5 августа. По случаю годовщины смерти российского драматурга и публициста Александра Солженицына французский писатель Филипп де Вилье вспоминает в интервью Le Figaro, как тот предрекал Западу духовное истощение.

    Де Вилье уверен, что на сегодняшний день Запад стал «заложником воли США и общества потребления». Французский политик подчеркнул, что на данный момент Россия освободилась из оков всякой революционной идеологии и стала свободной страной.

    «Мы [Запад] стали колонией политкорректности по-американски», — считает де Вилье.

    Французский писатель также вспоминает, как Солженицын как-то отметил, что Европа «будет страдать», потому что жители «больны пустотой».

    «Все ваши элиты потеряли представление о высших ценностях», — цитирует Солженицына политик.

    Параллельно с этим де Вилье согласен с мнением Солженицына относительно президента Российской Федерации Владимира Путина, поскольку лидер государства всячески старается восстановить духовную и культурную жизнь державы.

    Помимо этого, указал де Вилье, на мировой арене Россия находится в эпицентре политической системы вместе с КНР и Индией.

    Автор: Дана Балан
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