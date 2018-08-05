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Теряют хватку: эксперт рассказал о покушении на Мадуро
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    Теряют хватку: эксперт рассказал о покушении на Мадуро

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    Колумбийский след: эксперт прокомментировал покушение на Мадуро

    Телеканал RT и агентство Ruptly опубликовали видеозапись, на котором были запечатлены президент Венесуэлы Николас Мадуро, его окружение и охрана в момент неудавшегося покушения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Николас Мадуро произносит речь на параде, который был посвящен проблемам восстановления национальной экономики. И в этот самый момент раздается звук взрыва. Президент под прикрытием щитов удаляется. В этот момент слышен звук еще одного взрыва.

    Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено при помощи дронов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.

    «Теряют хватку»

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Венесуэла демонстрирует независимую от США политику в Южной Америке и входит в круг интересов России. Покушение на Мадуро вызывает параллели с покушением на Эрдогана и попыткой государственного переворота в Турции.

    «Не исключено, что за убийством Мадуро должна была последовать операция по захвату власти в Венесуэле. Можно обратить внимание на то, что раньше подобные спецоперации (кто бы ни был их режиссером) реализовывались куда более эффективно. Теперь же провал за провалом. Более того, как-то некомильфо для спецслужб идти по столь очевидной тропинке: свергать открыто неугодных правителей. Тем более неудачно. Теряют хватку», — пояснил Игорь Рябов.

    Колумбийский след: эксперт прокомментировал покушение на Мадуро

    Эксперт не исключает, что, как и в Турции, была получена превентивная информация о готовящемся покушении: обнаружить и сбить военный дрон задача не из простых. Сейчас публично отрабатывается «колумбийский след», сам Мадуро указал на него как на источник угрозы.

    «Конечно, где колумбийский след, там и интересы наркобизнеса, который, возможно, чем-то не устраивает режим в Венесуэле. Но наркобизнес давно уже сильно переплетен с политикой, а его вопросами занимаются американские спецслужбы. Так или иначе, можно похвалить тех, кто предупредил убийство венесуэльского президента. И скорее всего, мы увидим оживление в южноамериканской повестке», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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