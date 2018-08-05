Угроза планетарного масштаба: нелегальная вырубка леса на Украине достигла критического уровня

Москва, 5 августа. Над Украиной нависла «угроза планетарного масштаба»: в стране процветает массовая и масштабная вырубка лесов, которая к настоящему времени достигла критического уровня.

По данным британской природоохранной организации Earthsight, на Украине деревья валят под видом санитарной рубки, причем до 78% такой рубки является неоправданной. Стоит напомнить, что по настоянию международных природоохранных организаций в 2015 году на Украине был введен мораторий на рубку леса-круглика.

В настоящее время продолжается вырубка дешевого украинского леса, который экспортируют в Европейский союз в виде пиломатериалов и дров. Основные импортеры украинского дерева — это Италия, Венгрия, Румыния, Германия и Польша.

Независимые украинские эксперты считают, что именно депутаты «Блока Петра Порошенко» и прокурор Украины Игорь Луценко курируют незаконную вырубку и полулегальное экспортирование «делового» леса под видом топливного.

