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Угроза планетарного масштаба: нелегальная вырубка леса на Украине достигла критического уровня
Общество
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    Угроза планетарного масштаба: нелегальная вырубка леса на Украине достигла критического уровня

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    Угроза планетарного масштаба: нелегальная вырубка леса на Украине достигла критического уровня

    Москва, 5 августа. Над Украиной нависла «угроза планетарного масштаба»: в стране процветает массовая и масштабная вырубка лесов, которая к настоящему времени достигла критического уровня.

    По данным британской природоохранной организации Earthsight, на Украине деревья валят под видом санитарной рубки, причем до 78% такой рубки является неоправданной. Стоит напомнить, что по настоянию международных природоохранных организаций в 2015 году на Украине был введен мораторий на рубку леса-круглика.

    В настоящее время продолжается вырубка дешевого украинского леса, который экспортируют в Европейский союз в виде пиломатериалов и дров. Основные импортеры украинского дерева — это Италия, Венгрия, Румыния, Германия и Польша.

    Независимые украинские эксперты считают, что именно депутаты «Блока Петра Порошенко» и прокурор Украины Игорь Луценко курируют незаконную вырубку и полулегальное экспортирование «делового» леса под видом топливного.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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