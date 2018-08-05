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Интернет-мошенник обманул жителя Кузбасса на 40 тысяч рублей
Общество
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    Интернет-мошенник обманул жителя Кузбасса на 40 тысяч рублей

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    Интернет-мошенник обманул жителя Кузбасса на 40 тысяч рублей

    Кемерово, 5 августа. Житель Кузбасса попался на уловку интернет-мошенника и потерял 40 тысяч рублей. Полиция разыскивает мошенника, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

    Потерпевшим оказался 31-летний житель Междуреченска. Мужчина хотел купить двигатель для автомобиля Volkswagen через сайт объявлений. Продавец настоял на внесении 50% предоплаты, после чего тот обязался выслать двигатель.

    Потерпевший отправил на указанный счет половину стоимости, то есть 40 тысяч рублей. Однако после получения залога, продавец исчез и перестал отвечать на звонки. Двигатель покупатель так и не увидел. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, установлено, что банковский счет и номер телефона зарегистрированы в Республике Татарстан. В МВД напомнили о необходимости соблюдать осторожность при покупке товара в интернете.

    Автор: Софья Куликова
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