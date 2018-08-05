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В Utair рассказали о техническом состоянии столкнувшихся под Красноярском вертолетов Ми-8
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    В Utair рассказали о техническом состоянии столкнувшихся под Красноярском вертолетов Ми-8

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    В Utair рассказали о техническом состоянии столкнувшихся под Красноярском вертолетов Ми-8

    Москва, 5 августа. Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты Ми-8АМТ находились в технически исправном состоянии перед вылетом, о чем сообщили в компании «UTair — Вертолетные услуги».

    «Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — говорится в официальном сообщении на сайте компании.

    По одной из версий, два вертолета, на борту которых находились люди и груз, летели практически «вслепую». Пилоты ориентировались в пространстве лишь при помощи приборов и собственных глаз.

    Ми-8 компании Utair разбился в Красноярском крае в субботу, 4 августа. Он столкнулся с грузом другого вертолета при взлете. После падения он загорелся, все, кто был на борту, погибли. Это 15 вахтовых рабочих  и три члена экипажа.

    Автор: Тимур Румянцев
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