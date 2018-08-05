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Пропустил «плюшечку»: Ковалев объяснил причину своего поражения
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    Пропустил «плюшечку»: Ковалев объяснил причину своего поражения

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    Пропустил «плюшечку»: Ковалев объяснил причину своего поражения

    Нью-Йорк, 5 августа. Российский профессиональный боксер Сергей Ковалев неожиданно проиграл представителю Колумбии Элейдеру Альваресу и лишился титула чемпиона мира WBO. По окончании боя наставник спортсмена заявил, что 35-летнему Ковалеву надо завершить карьеру.

    Сам Ковалев, который проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, заявил, что с его здоровьем все нормально.

    «У меня все хорошо… Пропустил «плюшечку» и не смог собраться», — объяснил причину поражения спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

    Ковалев извинился перед болельщиками и предположил, что «пришло время завершать карьеру». Однако он уточнил, что не будет принимать необдуманных решений, поскольку необходимо проанализировать случившееся.

    Напомним, российский боксер провел на профессиональном ринге 36 встреч, одержав 32 победы.

    Автор: Дана Балан
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