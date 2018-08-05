Пропустил «плюшечку»: Ковалев объяснил причину своего поражения

Нью-Йорк, 5 августа. Российский профессиональный боксер Сергей Ковалев неожиданно проиграл представителю Колумбии Элейдеру Альваресу и лишился титула чемпиона мира WBO. По окончании боя наставник спортсмена заявил, что 35-летнему Ковалеву надо завершить карьеру.

Сам Ковалев, который проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, заявил, что с его здоровьем все нормально.

«У меня все хорошо… Пропустил «плюшечку» и не смог собраться», — объяснил причину поражения спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

Ковалев извинился перед болельщиками и предположил, что «пришло время завершать карьеру». Однако он уточнил, что не будет принимать необдуманных решений, поскольку необходимо проанализировать случившееся.

Напомним, российский боксер провел на профессиональном ринге 36 встреч, одержав 32 победы.