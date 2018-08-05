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Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения
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    Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения

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    Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения

    Каракас, 5 августа. Глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил журналистам, что президент государства Николас Мадуро чувствует себя хорошо.

    Венесуэльский министр добавил, что Мадуро находится в отличных условиях.

    «Наш президент Мадуро — в отличном состоянии здоровья и отличных условиях», — заявил Родригес, отметив, что никто из властей страны не пострадал.

    Родригес указал на то, что в скором времени Мадуро собирается выступить перед народом.

    Напомним, ранее стало известно, что на Мадуро было совершено покушение. Это случилось во время выступления венесуэльского лидера по случаю Дня национальной гвардии страны.

    Автор: Дана Балан
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