Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения

Каракас, 5 августа. Глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил журналистам, что президент государства Николас Мадуро чувствует себя хорошо.

Венесуэльский министр добавил, что Мадуро находится в отличных условиях.

«Наш президент Мадуро — в отличном состоянии здоровья и отличных условиях», — заявил Родригес, отметив, что никто из властей страны не пострадал.

Родригес указал на то, что в скором времени Мадуро собирается выступить перед народом.

Напомним, ранее стало известно, что на Мадуро было совершено покушение. Это случилось во время выступления венесуэльского лидера по случаю Дня национальной гвардии страны.