Шведская полиция задержала капитана сухогруза с российским паспортом

Стокгольм, 5 августа. Задержанному капитану судна «Би-би-си Лагос» с российским паспортом может грозить реальный срок за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в воскресенье сообщает пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт.

Отмечается, что у мужчины в крови было найдено 2,5 промилле алкоголя.

«Это очень большой показатель, который говорит о том, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения», — подчеркнул Братт.

Он добавил, что слушания по делу ожидаются на следующей неделе, не позднее 7 августа.

Братт сообщил, что сухогруз «Би-би-си Лагос», направлявшийся из Литвы в Испанию, сел на мель около Хельсингборга на западном побережье Швеции.

Напомним, накануне российского капитана судна задержали по подозрению «в управлении судном в алкогольном состоянии».