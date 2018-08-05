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«Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала
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    «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала

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    «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала

    Москва, 5 августа. Назначение американского актера с российским паспортом Стивена Сигала специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США прокомментировали в Вашингтоне. По мнению бывшего посла Соединенных Штатов в США Майкла Макфола, это является «жестом отчаяния».

    Сам же Сигал ранее сообщил, что уже работал над улучшением отношений РФ и США, но, правда, неофициально. По его словам, он горд назначением.

    Реакцию Макфола также прокомментировали в российских соцсетях. По мнению россиян, таким образом «Макфол бесится, что ему запретили въезд в РФ». 

    «Макфол впал в отчаяние? И по делом. Дядя, профессионализм не купишь, вот тебя и вышвырнули с теплого местечка, а ты никак не успокоишься», — написала Наталья Щелкунова.

    «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала

    «Реально, Сигал больше делает для развития двусторонних отношений, чем Макфол, который эти отношения рушит», — выразил мнение пользователь под ником GrossW.

    «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала

    «Смотрю на Макфола , Маккейна , других «ястребов» — ну как дети малые. Высунулся — язык показал — свинтил . Ну объясни хотя бы — почему «жест отчаяния»?» — отметил Sergei.

    «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала

    Напомним, как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Макфол был внесен в список невъездных в Россию, так как дипломат «целенаправленно наносил ущерб двусторонним отношениям».

    Автор: Тимур Румянцев
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