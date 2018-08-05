Меню
Политика
Адвокаты Concord Management пожаловались на поддержку судьей полномочий Мюллера
Весь мир
Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения
Следующая новость
Загрузка...

    Адвокаты Concord Management пожаловались на поддержку судьей полномочий Мюллера

    45

    Адвокаты Concord Management пожаловались на поддержку судьей полномочий Мюллера

    Вашингтон, 5 августа. Адвокаты Concord Management в минувшую пятницу жаловались на недавнюю поддержку судьей Берил Хоуэлл полномочий специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом пишет издание Courthousenews.

    По имеющимся данным, 31 июля Хоуэлл в своем 93-страничном документе по делу о сообщнике Роджера Стоуна Эндрю Миллере сделала заявление, что назначение Мюллера не противоречит конституции и его полномочия не превышают законы.

    Адвокат Concord Management Эрик Дубелье пожаловался, что такое решение было принято без участия защиты фирмы, и то, что защита и судья получили этот документ лишь за 24 часа до слушания, в то время как прокуроры ознакомились с ними в начале недели.

    Кроме того, перенос прокурорами слушания с 1 августа на 3 августа тоже связан с недопуском защиты к этой информации, чтобы у них не было время на формирование контраргументов.

    Адвокаты защиты попросили время на создание аргументов против правомерности полномочий Мюллера.

    Судья Дабни Фредерик не уточнила, будет ли она принимать во внимание мнение Хоуэлл в подведении итогов. Помимо этого, она не объявила дату решения по ходатайству.

    Напомним, американская сторона обвинила Москву в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Главой расследования был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который выдвинул обвинения в «сговоре против США» и «мошенничестве» в адрес Concord Management. РФ неоднократно опровергала обвинения Вашингтона, указывая на их бездоказательность и голословность.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.