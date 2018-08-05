Адвокаты Concord Management пожаловались на поддержку судьей полномочий Мюллера

Вашингтон, 5 августа. Адвокаты Concord Management в минувшую пятницу жаловались на недавнюю поддержку судьей Берил Хоуэлл полномочий специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом пишет издание Courthousenews.

По имеющимся данным, 31 июля Хоуэлл в своем 93-страничном документе по делу о сообщнике Роджера Стоуна Эндрю Миллере сделала заявление, что назначение Мюллера не противоречит конституции и его полномочия не превышают законы.

Адвокат Concord Management Эрик Дубелье пожаловался, что такое решение было принято без участия защиты фирмы, и то, что защита и судья получили этот документ лишь за 24 часа до слушания, в то время как прокуроры ознакомились с ними в начале недели.

Кроме того, перенос прокурорами слушания с 1 августа на 3 августа тоже связан с недопуском защиты к этой информации, чтобы у них не было время на формирование контраргументов.

Адвокаты защиты попросили время на создание аргументов против правомерности полномочий Мюллера.

Судья Дабни Фредерик не уточнила, будет ли она принимать во внимание мнение Хоуэлл в подведении итогов. Помимо этого, она не объявила дату решения по ходатайству.

Напомним, американская сторона обвинила Москву в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Главой расследования был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который выдвинул обвинения в «сговоре против США» и «мошенничестве» в адрес Concord Management. РФ неоднократно опровергала обвинения Вашингтона, указывая на их бездоказательность и голословность.