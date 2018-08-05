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Почти 230 беженцев вернулись в Сирию из Ливана 3 августа
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    Почти 230 беженцев вернулись в Сирию из Ливана 3 августа

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    Почти 230 беженцев вернулись в Сирию из Ливана 3 августа

    Дамаск, 5 августа. Практически 230 граждан Сирийской Арабской Республики вернулись домой из Ливана 3 августа. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны Российской Федерации.

    «По уточненным данным, 3 августа 2018 года из Ливана через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» вернулись 228 сирийских граждан (женщин — 68, детей — 116)», — следует из сообщения.

    Помимо этого, в общей сложности с 18 июля текущего года из Ливана вернулись 5 186 беженцев.

    Ранее сообщалось, что Москва и Организация объединенных наций могут создать бюллетень по сирийским беженцам.

    Автор: Дана Балан
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