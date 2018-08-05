Почти 230 беженцев вернулись в Сирию из Ливана 3 августа

Дамаск, 5 августа. Практически 230 граждан Сирийской Арабской Республики вернулись домой из Ливана 3 августа. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны Российской Федерации.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев (5 августа 2018 г.) https://t.co/ycLdZ9iJVF pic.twitter.com/b4k36Nn98Z — Минобороны России (@mod_russia) August 5, 2018

«По уточненным данным, 3 августа 2018 года из Ливана через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» вернулись 228 сирийских граждан (женщин — 68, детей — 116)», — следует из сообщения.

Помимо этого, в общей сложности с 18 июля текущего года из Ливана вернулись 5 186 беженцев.

Ранее сообщалось, что Москва и Организация объединенных наций могут создать бюллетень по сирийским беженцам.