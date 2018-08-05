Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России | 5 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в Москву Самолет с телами погибших в Центральноафриканской республике журналистов приземлился в аэропорту «Шереметьево — 1» сегодня после полуночи. В ближайшее время они будут направлены на судебную экспертизу, поскольку африканские судмедэксперты не осматривали тела. Возвращение останков оплатила одна из работающих в ЦАР компаний. Связанная с бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским компания «Центр управления расследованиями», которая наняла журналистов, осталась в стороне.

Россия ответила США новыми пошлинами С сегодняшнего дня Российские власти вводят ответные пошлины на импорт отдельных товаров из Соединенных Штатов. Ставки на отдельные виды товаров составят от 25% до 40%, отмечается, что мера стала ответной реакцией на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Американской стороне теперь дороже обойдется ввоз оптоволокна, металлообрабатывающих инструментов, строительно-дорожной техники, и отдельных видов транспорта.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа увидели падающий метеор Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали свидетелями падения метеора. Очевидцы делятся видеозаписями небесного тела в социальных сетях. На записях видно, как яркий и крупный объект на высокой скорости, прорезает закатное небо. В комментариях очевидцы отмечают, что необычное явление можно было наблюдать на трассе Нефтеюганск—Сургут, более того, падение метеора было видно из нескольких населенных пунктов региона.