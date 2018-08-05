Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России | 5 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в Москву
Самолет с телами погибших в Центральноафриканской республике журналистов приземлился в аэропорту «Шереметьево — 1» сегодня после полуночи. В ближайшее время они будут направлены на судебную экспертизу, поскольку африканские судмедэксперты не осматривали тела. Возвращение останков оплатила одна из работающих в ЦАР компаний. Связанная с бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским компания «Центр управления расследованиями», которая наняла журналистов, осталась в стороне.
Россия ответила США новыми пошлинами
С сегодняшнего дня Российские власти вводят ответные пошлины на импорт отдельных товаров из Соединенных Штатов. Ставки на отдельные виды товаров составят от 25% до 40%, отмечается, что мера стала ответной реакцией на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Американской стороне теперь дороже обойдется ввоз оптоволокна, металлообрабатывающих инструментов, строительно-дорожной техники, и отдельных видов транспорта.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа увидели падающий метеор
Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали свидетелями падения метеора. Очевидцы делятся видеозаписями небесного тела в социальных сетях. На записях видно, как яркий и крупный объект на высокой скорости, прорезает закатное небо. В комментариях очевидцы отмечают, что необычное явление можно было наблюдать на трассе Нефтеюганск—Сургут, более того, падение метеора было видно из нескольких населенных пунктов региона.
Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России
Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел нашей страны по российско-американским гуманитарным связям. В МИД пояснили, что речь в данном случае идет о некоем аналоге должности посла доброй воли ООН. Работа, которой предстоит заняться Сигалу, носит общественно-политический характер и не предполагает денежного вознаграждения. Сам актер заявил, что всю жизнь старался улучшить отношения двух держав. А в Госдепе штатов комментировать его назначение отказались. Напомню, гражданство России Стивен Сигал получил в 2016 году.