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ФАН публикует список жертв пожара в доме в Новосибирской области
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    ФАН публикует список жертв пожара в доме в Новосибирской области

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    ФАН публикует список жертв пожара в доме в Новосибирской области

    Новосибирск, 5 августа. Федеральное агентство новостей публикует список жертв пожара в частном доме в Новосибирской области. В результате возгорания погибла женщина и трое детей.

    По информации источника, в поселке Новорозино Купинского района в ночь на воскресенье сгорел частный дом. В результате погибли четыре человека — мать и трое детей, двое пострадали — ее сожитель и ребенок, которых с ожогами доставили в местную ЦРБ.

    При пожаре погибли: Ирина Л. — 1978 года рождения, Ирина Л. — 2017 года рождения, Дарья Л. — 2010 года рождения, Вадим Л. — 2012 года рождения.

    Пострадали:

    Яков Р. — 1973 года рождения, Евгений Л. — 2003 года рождения. 

    Обстоятельства и причины трагедии выясняются. 

    Автор: Дана Балан
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