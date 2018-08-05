ФАН публикует список жертв пожара в доме в Новосибирской области

Новосибирск, 5 августа. Федеральное агентство новостей публикует список жертв пожара в частном доме в Новосибирской области. В результате возгорания погибла женщина и трое детей.

По информации источника, в поселке Новорозино Купинского района в ночь на воскресенье сгорел частный дом. В результате погибли четыре человека — мать и трое детей, двое пострадали — ее сожитель и ребенок, которых с ожогами доставили в местную ЦРБ.

При пожаре погибли: Ирина Л. — 1978 года рождения, Ирина Л. — 2017 года рождения, Дарья Л. — 2010 года рождения, Вадим Л. — 2012 года рождения.

Пострадали:

Яков Р. — 1973 года рождения, Евгений Л. — 2003 года рождения.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются.