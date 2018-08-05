Трамп рад эффективности пошлин в отношении Китая

Вашингтон, 5 августа. Американский президент Дональд Трамп заявил, что импортные пошлины на китайские товары работают «намного лучше, чем кто-либо предполагал».

Лидер Соединенных Штатов отметил, что «пошлины работают намного лучше», чем предполагалось. По его словам, китайский рынок обвалился на 27% в течение последних четырех месяцев.

«Наш [американский] рынок сильнее, чем когда-либо прежде, и будет значительно расти, когда эти ужасные торговые сделки будут успешно перезаключены», — написал он в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Трамп полагает, что новые ограничения помогут Вашингтону стать «гораздо богаче» за счет заключения более честных торговых соглашений между странами. Он также уточнил, что если другие государства не захотят вести переговоры, то тогда «они будут платить».

Ранее сообщалось, что американская сторона планирует ввести торговые пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 млрд долларов. В ответ на данные ограничения Китай ввел такую же плату на товары из США. Трамп назвал эти зеркальные ограничения жестокими.