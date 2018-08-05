Евроконтроль прогнозирует перегрузку крупнейших аэропортов к 2040 году

Брюссель, 5 августа. Крупнейшие воздушные гавани Европы столкнутся с сильной перегруженностью через два десятка лет. Об этом передает RTBF со ссылкой на исследование Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Европейский контроль).

Согласно информации телеканала, к 2040 году будет проводиться на четыре миллиона авиационных рейсов больше. При этом пассажиропоток вырастет на 360 млн человек.

Отмечается, что данный рост приведет к задержкам вылетов — количество рейсов с опозданием более, чем на 60 минут, увеличится почти в семь раз, передает телеканал «360».

Главной проблемой Евроконтроль назвал рост экономных перевозчиков. В качестве вероятных путей решения проблемы предлагается расширить территории аэропортов, либо уменьшить число рейсов, увеличив при этом вместительность пассажирских лайнеров.