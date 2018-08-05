Меню
Общество
Евроконтроль прогнозирует перегрузку крупнейших аэропортов к 2040 году
Весь мир
Венесуэльский министр рассказал о состоянии Мадуро после покушения
Следующая новость
Загрузка...

    Евроконтроль прогнозирует перегрузку крупнейших аэропортов к 2040 году

    252

    Евроконтроль прогнозирует перегрузку крупнейших аэропортов к 2040 году

    Брюссель, 5 августа. Крупнейшие воздушные гавани Европы столкнутся с сильной перегруженностью через два десятка лет. Об этом передает RTBF со ссылкой на исследование Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Европейский контроль).

    Согласно информации телеканала, к 2040 году будет проводиться на четыре миллиона авиационных рейсов больше. При этом пассажиропоток вырастет на 360 млн человек.

    Отмечается, что данный рост приведет к задержкам вылетов — количество рейсов с опозданием более, чем на 60 минут, увеличится почти в семь раз, передает телеканал «360».

    Главной проблемой Евроконтроль назвал рост экономных перевозчиков. В качестве вероятных путей решения проблемы предлагается расширить территории аэропортов, либо уменьшить число рейсов, увеличив при этом вместительность пассажирских лайнеров.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.