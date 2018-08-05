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Экономика
Назван топ-10 самых популярных автомобилей московского рынка
Экономика
Назван топ-10 самых популярных автомобилей московского рынка
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    Назван топ-10 самых популярных автомобилей московского рынка

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    Назван топ-10 самых популярных автомобилей московского рынка

    Москва, 5 августа. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг самых продаваемых машин в российской столице по итогам первых шести месяцев этого года. Об этом передает агентство «Автостат».

    Самой популярной моделью продолжает оставаться южнокорейская машина KIA Rio, владельцами которой стало 7 тыс. 120 человек. На второй строчке оказался Hyundai Solaris, реализация которого составила свыше 4,5 тыс. автомобилей. Третье место досталось немецкому Volkswagen Polo — свыше 4,2 тыс. штук.

    Помимо этого, в топ-10 попали Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, KIA Ceed и Sportage, а также Toyota Camry. В общей сложности с начала 2018 года было реализовано 112 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Автор: Дана Балан
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