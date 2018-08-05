Момент покушения на Мадуро попал на видео

Каракас, 5 августа. Видеоролик, на котором запечатлена реакция лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и сотрудников службы безопасности при попытке покушения, выложили в Сеть.

На ролике слышен громкий хлопок, после которого сотрудники службы безопасности президента заслоняют его черными броневыми щитами, а потом помогают уйти с трибуны, передает телеканал РЕН ТВ.

Глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на президента государства Николаса Мадуро было совершено провальное покушение. Десять гвардейцев получили различные ранения, лидер страны не пострадал.

Он отметил, что несколько беспилотников, по предварительным данным, со взрывчаткой С4 стали причиной взрывов в ходе парада, посвященного 81-й годовщине формирования национальной боливарианской гвардии.

Отмечается, что подлетевший к трибуне венесуэльского лидера дрон был уничтожен службой безопасности.

Мадуро уже обвинил в организации атаки президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который стоит во главе венесуэльских и колумбийских ультраправых сил. Кроме того, ряд организаторов взрыва, по словам Мадуро, проживают в Соединенных Штатах.