Рига, 5 августа. Латвийский журналист Артур Приедитис подверг жесткой критике власти Латвии и рассказал о трагедии своего народа.

По словам Приедитиса, народ Латвии нельзя назвать счастливым, потому что происходящее в стране нельзя назвать хорошей и достойной жизнью.

В частности, среди главных бед латышей он назвал потерю национального суверенитета, введение иностранных войск, подмену понятий «свобода» и «независимость».

Также журналист отметил, что в стране сложился криминально-олигархический строй, при этом, кризис наблюдается практически во всех сферах жизни, от экономической отсталости, развала медицины и системы образования, до пропаганды извращений и потери морали.

Приедитис подчеркнул, что особую опасность представляет то, что данные тенденции проникают глубоко в менталитет народа, народную идентичность, дух и все глубже разъедают каждое следующее поколение.

Ранее телеканал 360 сообщал, что министр образования Карлис Шадурскис заявил, что нужно избегать приема на работу в вузы преподавателей из‐за рубежа, которые плохо владеют латышским языком.