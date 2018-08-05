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Журналист рассказал о «трагедии латышского народа»
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    Журналист рассказал о «трагедии латышского народа»

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    Журналист рассказал о «трагедии латышского народа»

    Рига, 5 августа. Латвийский журналист Артур Приедитис подверг жесткой критике власти Латвии и рассказал о трагедии своего народа.

    По словам Приедитиса, народ Латвии нельзя назвать счастливым, потому что происходящее в стране нельзя назвать хорошей и достойной жизнью.

    В частности, среди главных бед латышей он назвал потерю национального суверенитета, введение иностранных войск, подмену понятий «свобода» и «независимость».

    Также журналист отметил, что в стране сложился криминально-олигархический строй, при этом, кризис наблюдается практически во всех сферах жизни, от экономической отсталости, развала медицины и системы образования, до пропаганды извращений и потери морали.

    Приедитис подчеркнул, что особую опасность представляет то, что данные тенденции проникают глубоко в менталитет народа, народную идентичность, дух и все глубже разъедают каждое следующее поколение.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что министр образования Карлис Шадурскис заявил, что нужно избегать приема на работу в вузы преподавателей из‐за рубежа, которые плохо владеют латышским языком.

    Автор: Ирина Новикова
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