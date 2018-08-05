Меню
Происшествия
Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, летел «вслепую»
Общество
Евроконтроль прогнозирует перегрузку крупнейших аэропортов к 2040 году
Следующая новость
Загрузка...

    Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, летел «вслепую»

    119

    Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, летел «вслепую»

    Красноярск, 5 августа. Эксперты предположили, что причиной крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае могла стать халатность диспетчеров, не регулировавших полет воздушных судов.

    По одной из версий, два вертолета, на борту которых находились люди и груз, летели практически «вслепую». Пилоты ориентировались в пространстве лишь при помощи приборов и собственных глаз.

    В поддержку этой гипотезы выступают свидетельства очевидцев, рассказавших, что оба вертолета взлетали одновременно и находились на маленьком расстоянии друг от друга.

    По словам специалистов, усугубил ситуацию тот факт, что на вертолетах Ми-8 нет системы TCAS, предупреждающей об опасности столкновения.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что в связи с крушением вертолета Ми‐8 и гибелью 18 человек понедельник, 6 августа, в Красноярском крае объявили днем траура.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.