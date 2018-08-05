Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, летел «вслепую»

Красноярск, 5 августа. Эксперты предположили, что причиной крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае могла стать халатность диспетчеров, не регулировавших полет воздушных судов.

По одной из версий, два вертолета, на борту которых находились люди и груз, летели практически «вслепую». Пилоты ориентировались в пространстве лишь при помощи приборов и собственных глаз.

В поддержку этой гипотезы выступают свидетельства очевидцев, рассказавших, что оба вертолета взлетали одновременно и находились на маленьком расстоянии друг от друга.

По словам специалистов, усугубил ситуацию тот факт, что на вертолетах Ми-8 нет системы TCAS, предупреждающей об опасности столкновения.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в связи с крушением вертолета Ми‐8 и гибелью 18 человек понедельник, 6 августа, в Красноярском крае объявили днем траура.