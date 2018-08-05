Сирия: разграбленный христианский монастырь в Маалуле возобновил работу

Дамаск, 5 августа. Настоятель христианского монастыря святой Феклы в Маалуле в сирийской провинции Дамаск отец Ильяс сообщил, что религиозное учреждение вновь открылось после освобождения от боевиков.

По словам священника, большая часть работ по ремонту монастыря уже выполнена. В храм вновь стали приезжать туристы.

Он также рассказал, что в обитель вернулись монахини, которые вынуждены были покинуть монастырь из-за войны.

«Ожила Маалула, ожила церковь — посмотрите, сколько у нас туристов! Сирия постепенно становится мирной страной — разве можно этому не радоваться?» — цитирует священника агентство РИА Новости.

Напомним, что в 2014 году Маалулу несколько месяцев контролировали боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), которые разграбили монастырь и взяли в заложники настоятельницу и воспитанниц обители.

Ранее телеканал 360 сообщал, что правительственные силы в Сирии уничтожили на северо‐западе страны последний бастион запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.