Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире

Москва, 5 августа. Эксперты бенчмарка AnTuTu заявили, что новый смартфон Xiaomi Black Shark является самым мощным смартфоном в мире.

По словам специалистов, гаджет получил лидирующее место в перечне благодаря уникальной системе охлаждения, позволяющей потребителям не испытывать проблем во время пользования.

Кроме того, отмечается, что установленный в смартфоне чипсет Qualcomm Snapdragon 845 работает на максимальной частоте 2,8 ГГц до момента установки на зарядку.

Также в рейтинг мощнейших смартфонов вошли Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi Mix 2S.

Ранее телеканал 360 сообщал, что китайская компания Xiaomi презентовала недорогой планшетофон с мощной батареей Mi Max 3. Цена на гаджет начинается от 16 тысяч рублей. В сравнении с предшественником новый гаджет стал слегка больше и тоньше.