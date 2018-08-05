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Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире
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    Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире

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    Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире

    Москва, 5 августа. Эксперты бенчмарка AnTuTu заявили, что новый смартфон Xiaomi Black Shark является самым мощным смартфоном в мире.

    По словам специалистов, гаджет получил лидирующее место в перечне благодаря уникальной системе охлаждения, позволяющей потребителям не испытывать проблем во время пользования.

    Кроме того, отмечается, что установленный в смартфоне чипсет Qualcomm Snapdragon 845 работает на максимальной частоте 2,8 ГГц до момента установки на зарядку.

    Также в рейтинг мощнейших смартфонов вошли Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi Mix 2S.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что китайская компания Xiaomi презентовала недорогой планшетофон с мощной батареей Mi Max 3. Цена на гаджет начинается от 16 тысяч рублей. В сравнении с предшественником новый гаджет стал слегка больше и тоньше.

    Автор: Ирина Новикова
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