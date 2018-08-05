Меню
Весь мир
Россия вводит ответные пошлины на импорт из США
Технологии
Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире
Следующая новость
Загрузка...

    Россия вводит ответные пошлины на импорт из США

    49

    Россия вводит ответные пошлины на импорт из США

    Москва, 5 августа. Российские власти с 5 августа вводят ответные пошлины на импорт отдельных товаров из Соединенных Штатов.

    Сообщается, что ставки импортных пошлин составят от 25% до 40%. Отмечается, что мера стала реакцией на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

    В частности, Москва повышает ставки пошлин на ввоз из США оптоволокна, металлообрабатывающих инструментов, строительно-дорожной техники, отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования и инструментов для бурения скальных пород.

    Ранее RT на русском сообщал, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что Россия рассматривает возможное введение пошлин на легковые автомобили в ответ на действия США.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.