Россия вводит ответные пошлины на импорт из США

Москва, 5 августа. Российские власти с 5 августа вводят ответные пошлины на импорт отдельных товаров из Соединенных Штатов.

Сообщается, что ставки импортных пошлин составят от 25% до 40%. Отмечается, что мера стала реакцией на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

В частности, Москва повышает ставки пошлин на ввоз из США оптоволокна, металлообрабатывающих инструментов, строительно-дорожной техники, отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования и инструментов для бурения скальных пород.

Ранее RT на русском сообщал, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что Россия рассматривает возможное введение пошлин на легковые автомобили в ответ на действия США.