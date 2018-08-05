Путин подписал закон о правилах сноса самостроя

Москва, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок сноса самовольных построек.

Сообщается, что документом также уточняется само понятие «самовольная постройка», под которое теперь подпадают только строения, требования к которым были нарушены.

Отмечается, что теперь данная постройка должна быть приведена в соответствие с установленными требованиями, а раньше самострой подлежал сносу.

Подчеркивается, что решение о сносе принимается судом только в случае, если постройку невозможно привести в соответствие с требованиями.

Ранее RT на русском сообщало, что в Европейский суд по правам человека обратилась компания, здание которой было признано самостроем и снесено в феврале 2016 года в Москве.