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Путин подписал закон о правилах сноса самостроя
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    Путин подписал закон о правилах сноса самостроя

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    Путин подписал закон о правилах сноса самостроя

    Москва, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок сноса самовольных построек.

    Сообщается, что документом также уточняется само понятие «самовольная постройка», под которое теперь подпадают только строения, требования к которым были нарушены.

    Отмечается, что теперь данная постройка должна быть приведена в соответствие с установленными требованиями, а раньше самострой подлежал сносу.

    Подчеркивается, что решение о сносе принимается судом только в случае, если постройку невозможно привести в соответствие с требованиями.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Европейский суд по правам человека обратилась компания, здание которой было признано самостроем и снесено в феврале 2016 года в Москве.

    Автор: Ирина Новикова
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