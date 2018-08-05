Голодец рассказала об увеличении туристического потока в Крым

Москва, 5 августа. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что за семь месяцев туристический поток в Крым вырос более чем на четверть и продолжает расти.

«С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за 7 месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — рассказала Голодец.

Напомним, что власти Крыма предложили ввести безвизовый режим для иностранцев, которые приезжают на лечение в российские санатории и на курорты.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что спрос на отдых в Крыму в этом году не превысит прошлогодний показатель.

При этом, по данным Минэкономразвития, инвестиции в Крым выросли в прошлом году на 92% и составили 36,4 млрд рублей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма является закрытым.