Переживший покушение глава Венесуэлы выступил перед народом

Каракас, 5 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переживший попытку покушения, обратился к народу страны.

По его словам, организаторами покушения являются правые силы Венесуэлы и Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. При этом, Мадуро отметил, что расследование инцидента было начато незамедлительно и часть организаторов уже задержана.

«По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида», — сказал венесуэльский лидер, добавив, что администрация президента США Дональда Трампа должна быть готовой к борьбе с террористами, атакующими мирные страны.

«Меня защищает бог, но на земле меня защищают народ и боливарианские вооруженные силы», — резюмировал глава южноамериканской республики.

Ранее Газета.ру сообщала, что во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде по случаю юбилея национальной гвардии страны на него было совершено покушение.