Украинский политик рассказал о парадоксе антироссийских санкций

Киев, 5 августа. Бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш заявил, что санкции, введенные западными странами в отношении России, сыграли парадоксальную роль в укреплении страны.

По словам Филиндаша, введение ограничительных мер привело к обратному эффекту — вместо стагнации российская экономика начала развиваться совершенно неожиданным образом.

В частности, он отметил, что экономические ограничения в адрес Москвы не работают, так как они привели к замещению импорта и развитию ряда секторов. Политик пояснил, что до введения ограничительных мер в российской экономике была огромная доля импорта, а после того, как он был заблокирован санкциями, Россия, обладающая колоссальными ресурсами, возобновила собственное производство и начала развивать наиболее стратегически важные отрасли.

Бывший украинский парламентарий провел параллель с санкционными мерами, введенными Западом в отношении Югославии.

«Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия», — подчеркнул Филиндаш.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, начиная с 2011 года, Соединенные Штаты ввели 54 пакета санкций против юридических и физических лиц из России.

«Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства, добавив, что новые санкционные меры только демонстрируют беспомощность западных политиков.

Напомним, что отношения России и западных стран резко ухудшились из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма. На данный момент Соединенные Штаты подготовили проект новых антироссийских санкций, которые могут стать самыми жесткими за все время с начала политики экономических ограничений в отношении Москвы. Новые меры, вводимые Вашингтоном, могут коснуться российских политиков и бизнесменов, а также ограничат американские инвестиции на российском рынке.