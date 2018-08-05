Путин дал высокую оценку музейному комплексу Севастополя

Севастополь, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку проекту создания в Севастополе музейного комплекса.

Сообщается, что российский глава рассмотрел проект организации нового культурного пространства, включающего театрально-образовательный и музейный комплекс.

Отмечается, что в комплекс будет передана часть шедевров из Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи.

«Давайте не будем затягивать, ладно», — отметил Путин, полистав альбомы с первыми дизайнерскими наработками.

Напомним, что в пятницу Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин занял место в первых рядах партера фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе». Вместе с Путиным на мероприятии присутствовали также и различные чиновники высокого ранга.