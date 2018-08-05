СМИ рассказали, куда пропал Порошенко

Киев, 5 августа. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко, уже неделю не появляющийся на рабочем месте, скорее всего отдыхает за границей.

По данным осведомленных источников, украинский глава может отдыхать на своей вилле в Испании, или на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии.

По еще одной версии Порошенко все-таки решил отдохнуть на Украине, но место его пребывания строго засекречено.

Ранее Газета.ру сообщала, что Порошенко не видели на рабочем месте с начала недели, после крестного хода в честь 1030-летия крещения Руси.

Кроме того, администрация главы государства составила список подарков, которые украинский президент Петр Порошенко получил с 2014 по 2017 годы. В их числе оказались книги, картины, макеты и модели техники и вооружения.